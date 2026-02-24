Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Il cinema indipendente e il talento emergente tornano protagonisti a Firenze grazie alla Scuola di Cinema Immagina.

Giovedì 26 febbraio 2026, alle ore 20:30, il Cinema Principe (Viale Giacomo Matteotti 13/r) ospiterà l’evento “IMMAGINA al Cinema Principe”, una rassegna esclusiva dedicata alle più recenti produzioni della Scuola di Cinema Immagina.

L’evento è l’occasione per dare la possibilità agli allievi e alle allieve di proporre le proprie opere al pubblico, esemplificando lo spirito che da sempre anima la scuola, quello cioè di trasmettere un insegnamento fattivo, non solamente teorico ma con una ricaduta pratica che possa fin da subito abituare gli iscritti al riscontro con gli spettatori e con la critica.

La serata si configura dunque come un’occasione d’incontro tra formazione e ricerca cinematografica, celebrando il lavoro di una delle realtà didattiche più attive del territorio toscano.

Il programma prevede la proiezione di “Amore e Formaldeide” – un lavoro in costume ambientato nel XIX secolo e diretto dal regista Giuseppe Ferlito, direttore della Scuola di Cinema Immagina -, insieme a una selezione di opere nate dal connubio tra studio e pratica sul set.

Protagonisti assoluti saranno i lavori degli allievi e delle allieve del corso di Filmmaking 2024/2025, che presenteranno i loro cortometraggi di fine percorso: Aleatorietà di Duccio Cavalli; Decalcomania di Ilenia Scermino; Fase 5 di Giulia Morfea; Stonatura di Andrea Mannini; Il mito di Celestre di Edoardo Franceschi; Junun di Giulio Francini.

L’evento offrirà inoltre una vetrina sulle ultime produzioni della Scuola dirette da Giuseppe Ferlito, tra cui i corti Apnea, Perpetua, Quisquiliarum e L’algoritmo (quest’ultimo co-prodotto con LuccAutori).

Ogni opera in programma vanta un cast tecnico e artistico interamente composto dagli studenti e dalle studentesse della Scuola, a testimonianza di un metodo formativo che trasforma l’aula in un vero laboratorio creativo.

Un appuntamento imperdibile per cinefili, addetti ai lavori e appassionati, volto a scoprire la vitalità del nuovo panorama cinematografico fiorentino.

La scuola Immagina

Fondata a Firenze nel 1994, la Scuola di Cinema Immagina nasce dall’estro e dalla passione del regista indipendente Giuseppe Ferlito, che ne è Direttore Artistico.

L’approccio didattico si distingue per un forte carattere “laboratoriale”: l’obiettivo non è solo insegnare la teoria, ma trasformare le idee in prodotti cinematografici concreti attraverso la pratica costante sul set.

Per info e costi: info@cinemaimmagina.it

