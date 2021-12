SARTEANO – «Un compagno socialista che ha vissuto una vita con limpidi principi e sempre disponibile verso il prossimo». Giorgio Del Ciondolo, presidente regionale di PSI, ricorda cosi Franco Tistarelli, recentemente scomparso.

Tistarelli se ne è andato in questi giorni lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in quella dei socialisti senesi e toscani che a lungo hanno potuto apprezzare le sue qualità umane e politiche.

«Ha svolto con competenza e dedizione la propria professione di ragioniere capo del Comune di Sarteano, si é impegnato con competenza quale assessore provinciale del turismo tra il ’93 ed il ’95, oltre aver ricoperto altri importanti incarichi amministrativi come presidente degli ospedali della Valdichiana sud – dichiara Del Ciondolo -. Impegnato fin da giovane nel Partito Socialista Italiano di cui é stato segretario di sezione, dirigente provinciale, riferimento per i socialisti di Sarteano e di tutta la provincia. Sarà sempre ricordato come un “grande” compagno socialista, un competente amministratore pubblico ed un uomo di grande bontà – conclude Del Ciondolo -. Da parte di tutti i socialisti addio Franco!».