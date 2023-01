SIENA – Vito di Cioccio, 56enne originario della provincia de L’Aquila ma senese d’adozione, è il nuovo presidente dell’Associazione Siena Jazz, storica realtà musicale senese. La nomina ieri nel corso della prima riunione del cda. Nominato vicepresidente Lorenzo Rosso.

“Esprimo grande soddisfazione e orgoglio per la fiducia ricevuta – sottolinea Di Cioccio in una nota – dal nuovo consiglio di amministrazione e dal Comune di Siena che di fatto costituisce una straordinaria opportunità di combinare professionalità e capacità manageriali con la mia innata passione per la musica, in particolare per la musica Jazz, maturata durante gli studi all’Università a Roma”. “Si apre quindi per Siena Jazz una stagione ricca di ambiziosi progetti – spiega l’associazione – che vogliono partire dalla volontà di rendere ancora più sostenibile la posizione di eccellenza a livello italiano e mondiale, con il perfezionamento dell’offerta di Conservatorio (triennio e biennio) e di tutte le altre attività di insegnamento”.

Dal 2008, dopo essersi trasferito a Siena con la famiglia, Vito Di Cioccio ha dedicato la sua attività professionale e manageriale alla Ricerca e Sviluppo di vaccini per le malattie infettive dei paesi in via di sviluppo, inizialmente entrando a far parte, con ruolo dirigenziale, di NVGH (Novartis Vaccine Institute for Global Health). L’istituto, a partire dal 2015, è entrato a far parte del gruppo GSK e pertanto cambiando la ragione sociale nell’attuale GVGH (GSK Vaccine Institute for Global Health). Nel 2020 è entrato a far parte di Achilles Vaccines, di cui è socio e Responsabile della Ricerca e dello Sviluppo tecnologico (Chief Technology Officer). Prima di trasferirsi a Siena ha ricoperto diversi ruoli nell’ambito della Ricerca e Sviluppo di farmaci e biofarmaci presso l’azienda farmaceutica Dompé S.p.A. de L’Aquila.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da Giampaolo Belli, Elena Burgassi, Francesco Giusti, Vincenzo Ialongo, Anna Maria Tiberi.

Il Collegio dei Sindaci Revisori prevede come Presidente Marco Tanini, gli altri componenti sono Francesca Albano e Rosella Terreni. I sindaci supplenti Linda Priori e Luca Turchi.