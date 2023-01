COLLE DI VAL D’ELSA – “Rilevo con sorpresa e rammarico la mancata costituzione in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato che non si è presentata all’udienza, di fatto rinnegando quanto da loro stessi proposto nella sessione del 19 ottobre 2022, non supportando la Soprintendenza e il Comune nel ricorso”.

Lo afferma il sindaco di Colle di Val d’Elsa (Siena), Alessandro Donati al termine della prima udienza al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, in relazione al progetto di una centrale idroelettrica a La Ferriera. Sulla vicenda pende una causa. “Solo un repentino cambio di linea politica da parte del ministero della Cultura (MiC) a seguito dell’insediamento della nuova maggioranza di Governo è ipotizzabile per spiegare tale clamorosa retromarcia. A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca”, aggiunge il sindaco Donati. La causa è stata rinviata per le conclusioni all’8 febbraio, data in cui il giudice indicherà una data per le memorie conclusive seguirà poi la sentenza