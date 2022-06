Il Palio di Siena è tornato. Dopo due anni di silenzio. Sono 8 debuttanti e 2 che hanno già corso (ma senza vincere) i cavalli scelti per il Palio del 2 luglio.

Un lotto che lascia molte incognite, anche se sembrano essere Istrice e Chiocciola un passettino più avanti.

Una per Tutti (già visto in Piazza del Campo) è andata in sorte alla Pantera che ha deciso di far montare Turbine; Vitzichesu al Valdimontone, fantino l’esordiente Mula; Volpino al Leocorno con Tempesta; Schietta (con già buone esperienze in piazza) è andato all’Istrice e sarà montato da Brigante. E poi Vankook è andato in sorte alla Civetta che ha scelto Bighino; mentre il forte Zentile è andato alla Chiocciola con Gingillo; Uragano Rosso nel Bruco con Scangeo; Viso D’Angelo alla Torre con il fantino Scompiglio; Zio Frac nel Drago con Tittia; Reo Confesso in sorte alla Lupa con il fantino Bellocchio.