SIENA – Un giallo che si legge con il sorriso e scuote il cuore. È “Il silenzio dell’erba” (Kobo Original), seconda indagine della direttora Elsa Guidi nata dalla penna di Silvia Volpi.

Il romanzo verrà presentato oggi alle ore 17.30 in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Toscanalibri.it, nell’ambito della rassegna I Colori del Libro Off. A dialogare con l’autrice, il giornalista e scrittore Christian Montanaro.

Il volume – Alle porte di Pisa, a due passi da una villa medicea, viene ritrovato il corpo di una donna. La notizia arriva nella redazione del quotidiano La Piazza, dove la direttrice Elsa Guidi è alle prese con la storia di un ragazzino che all’uscita di scuola si è dileguato per non fare ritorno a casa. Risalire all’identità del cadavere e riannodare i fili di un’esistenza complicata non è cosa da poco, e per riuscirci a Elsa servirà l’aiuto del suo cronista migliore, il bel Tommaso Morotti. È in una Toscana profumata di primavera che si dipana l’indagine della “direttora” e del “Moro”: lei provoca e tormenta con un occhio al giornale e l’altro alla famiglia, lui con fiuto e ironia s’insinua nella vita della gente per restituire al suo capo e ai lettori gli indizi che condurranno alla soluzione del caso. Silvia Volpi ha pubblicato per Mondadori “Alzati e corri, direttora”, la prima indagine della coppia Guidi-Morotti. Lavora al giornale Il Tirreno e Gruppo Sae come segretaria di redazione e nell’ufficio legale.

