Tempo lettura: 2 minuti

PISA – Il 25 gennaio alle ore 21:00 il Teatro Nuovo di Pisa presenta “Il sindaco contadino”, spettacolo di teatro civile dedicato alla figura di Rocco Scotellaro, poeta e giovane sindaco di Tricarico, simbolo delle lotte contadine e della partecipazione democratica nel secondo dopoguerra italiano.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Ulderico Pesce, a partire da testi di Rocco Scotellaro e Amelia Rosselli, ed interpretato dallo stesso Pesce, racconta l’esperienza umana e politica di Scotellaro, eletto sindaco a soli 23 anni nel 1946, il suo impegno contro l’analfabetismo, la miseria e lo sfruttamento, e la sua visione di una politica profondamente radicata nella giustizia sociale e nella cultura. Ne emerge un racconto intenso e appassionato, capace di parlare al presente attraverso una delle figure più luminose del Novecento italiano.

“Il sindaco contadino” rientra nella rassegna Calendario Popolare – Arti e Culture dal Territorio, a cura di Francesco Salvadore, che valorizza pratiche artistiche legate alla memoria collettiva e ai temi sociali.

In occasione della rappresentazione, domenica 25 gennaio, il Teatro Nuovo di Pisa ospiterà anche un workshop condotto da Ulderico Pesce: “Usare Stanislavskij per il teatro di narrazione”, dedicato ad attori e registi che vogliano indagare nuovi modi per mettere in gioco la propria interiorità in scena.

Il workshop si terrà dalle 10.00 alle 19.00 ed è aperto ad un massimo di 20 partecipanti. Info e iscrizioni sul sito del Teatro Nuovo di Pisa / sezione workshop.

Locandina

Il sindaco contadino

Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione, 16 – Pisa

Domenica 25 gennaio

ore 21:00

Biglietto Intero 18€ / Soci Coop & Convenzionati 15€ / “Scuola Amica” (personale scolastico & Dipendenti UNIPI) 13€ / Studenti e Universitari 10 € / Soci UICPI 15€+ accompagnatore gratuito

Biglietti disponibili online su Ciaotickets e presso la biglietteria del teatro (martedì 10:00-13:00 / giovedì 16:00-19:00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo).

Per info:

teatronuovopisa@gmail.com

+39 392 3233535

www.teatronuovopisa.it

