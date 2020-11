Colosseo made in Toscana. L’Anfiteatro di Volterra su Focus Storia, la scoperta che affascina il mondo dell’archeologia

di Marco Buselli

Sbarca anche su Focus Storia, l’Anfiteatro romano di Volterra. Quella che è stata a suo tempo definita “la scoperta del secolo”, ha visto interventi che, secondo gli addetti ai lavori, avrebbero messo in luce circa un quarto della imponente struttura.

‘Il Colosseo di Volterra’, come lo chiama Focus Storia, affascina sempre più persone, man mano che i recessi del passato svelano una galleria, un canale, ambienti sotterranei, colonne e gradinate. Un vero e proprio scrigno a cielo aperto, su cui enti e istituzioni dovranno investire, anche sulla scorta del protocollo di intesa firmato in Regione qualche anno fa con i cinque Comuni dell’Alta Val di Cecina, che garantisce, come priorità in tema di beni culturali, il finanziamento da parte della Regione degli scavi per riportarlo alla luce.