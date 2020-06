Bilancio approvato. Consorzio Agrario, dimezzata la perdita d’esercizio

L’assemblea generale dei soci delegati del Consorzio Agrario di Siena ha approvato con 8 voti favorevoli ed 1 contrario il bilancio d’esercizio 2019 che registra una perdita di 2,1 milioni di euro (-4,1 milioni di euro nel 2018). L’assemblea si è tenuta martedì 30 giugno nella sede di via Pianigiani a Siena. Nel conto consuntivo in decremento anche l’indebitamento bancario netto calato di circa 5 milioni a 30,8 milioni di euro. «Grazie ad un incremento di fatturato pari a 6,4 milioni di euro, ad introiti da un milione di euro derivanti da vendite immobiliari e al taglio dei costi – spiega Alessandro Cinughi De Pazzi, presidente del Consorzio Agrario di Siena – siamo riusciti pressoché a dimezzare la perdita del bilancio e a diminuire l’indebitamento netto con le banche. Un risultato che però non deve lusingarci ma spronarci a tenere la barra dritta in quel percorso di risanamento che abbiamo avviato nell’interesse di tutti gli agricoltori. Le difficoltà ci sono e sono indubbie ma proprio per questo dobbiamo mantenere oggi più che mai unità e condivisione. Faccio appello – conclude Cinughi De Pazzi – alla responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel gestire una situazione delicata e nel lavorare remando nella medesima direzione».