Borse lavoro e formazione. Da Fondazione Caript bando per agevolare le assunzioni

La Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, attraverso il bando ‘Borse lavoro e formazione’, ha stanziato 300mila euro per favorire l’occupazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Tre le linee d’intervento: 150mila euro a sostegno delle assunzioni di nuovo personale specifico presso enti no profit operanti nel territorio della provincia; 100mila euro a sostegno delle assunzioni di persone da parte di aziende con sede legale sul territorio nazionale (sono escluse le pubbliche amministrazioni); 50mila euro a sostegno della formazione per voucher individuali, finalizzati a finanziare le spese di accesso a percorsi formativi presso agenzie accreditate. Per quanto riguarda il sostegno alle assunzioni, una volta che il candidato avrà individuato un’azienda o un ente no profit interessati a diventare partner del progetto, la Fondazione si impegna, per un massimo di dodici mesi, a rimborsare le spese necessarie all’assunzione con un contributo lordo mensile di 600 euro. Per la linea d’intervento a favore della formazione professionale, i voucher individuali potranno avere un importo massimo di 2.500 euro. La domanda di partecipazione e i moduli da compilare sono scaricabili sul sito www.fondazionecrpt.it.