Coronavirus. ‘Dai. Aiuta chi ci aiuta’, i sindacati della Toscana devolvono un’ora di lavoro a favore dei sanitari

Un’ora di lavoro devoluta da lavoratrici e lavoratori toscani, oltre che da dipendenti, dirigenti e funzionari del sindacato, per la sottoscrizione nazionale ‘Dai. Aiuta chi ci aiuta’ lanciata da Cgil, Cisl e Uil in accordo con il Dipartimento nazionale della Protezione civile e con il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19: l’appello è rilanciato in Toscana dai segretari regionali Monica Pagni (Cgil), Francesca Ricci (Cisl) e Arturo Papini (Uil).

Segnale forte Secondo i sindacati, «è importante dare un segnale forte e unitario di sostegno al Ssn per troppo tempo bistrattato, svilito e sotto finanziato, e al personale, le lavoratrici ed i lavoratori, che in queste settimane si sono prodigati ben oltre i limiti contrattuali, spesso mettendo a rischio le proprie stesse vite».