Coronavirus. #dallatorrealcielo, concerto del 1 maggio da torre Guinigi per un abbraccio metaforico

In questi giorni difficili di incertezza, sacrificio e limitazioni, la Fondazione Banca del Monte di Lucca contribuisce alla realizzazione di un momento di bellezza che arriva nelle case di amici e concittadini, un abbraccio metaforico e un segno di speranza; un gesto di amore e gratitudine per Lucca.

#dallatorrealcielo Usando l’hashtag #dallatorrealcielo chiunque potrà partecipare l’1 maggio al concerto postando, prima dell’evento, un’immagine carina e divertente di vita quotidiana di come ha vissuto la propria quarantena e, durante e dopo l’evento, di come vi ha partecipato. In particolare, riporta un comunicato, il concerto dell’1 maggio si fa sulla Torre Guinigi di Lucca. In onda in diretta la selezione musicale di Federico De Robertis e l’installazione artistica di Moneyless. Musicista e compositore di colonne sonore, De Robertis eseguirà, dal giardino di Torre Guinigi, una selezione musicale che attraverserà 300 anni di storia e cinque continenti, passando da Beethoven al Jazz di John Coltrane e all’elettronica degli Underworld, dalla salsa centro americana a Giacomo Puccini per concludere con Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber. Un concerto che unisce i linguaggi della musica elettronica e dell’arte urbana all’identità storica cittadina, e che è rivolto all’intera comunità che lo potrà seguire in diretta tv dalle 18 alle 20 su Noi Tv o in streaming su Facebook e Instagram.