Coronavirus. Fanno il bagno alle terme, sorpresi e sanzionati dalla Gdf

Erano intenti a fare il bagno alle Terme di Petriolo, nel comune di Monticiano, noncuranti delle norme di contenimento emanate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Due giovani 23enni residenti in altri comuni della provincia senese sono stati sorpresi dalla Guardia di Finanza che, non senza fatica, sono riusciti a far uscire dall’acqua i due giovani.

Scatta la sanzione Invitati a fare immediato rientro presso le loro abitazioni, per entrambi è scattata la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 25 marzo 2020 n.19, che, in caso di violazione avvenuta mediante l’utilizzo di un veicolo va da euro 533,00 ad euro 4.000,00.