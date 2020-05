Coronavirus. «Giù le luci in città perché Governo intervenga». Sindaco di Livorno d’accordo con proposta di Nardella

«Spegniamo le luci noi perché il Governo le accenda sulle città». A dirlo il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ricollegandosi a quanto detto nei giorni scorsi dal sindaco di Firenze Dario Nardella: preoccupato per il bilancio del Comune, il primo cittadino di Firenze ha spiegato che sta valutando l’ipotesi di non accendere l’illuminazione pubblica per risparmiare.

Salvetti: «Luci spente in settimana 15-20 maggio» «Capisco benissimo le difficoltà del sindaco Nardella – prosegue Salvetti – che sono le difficoltà di tutti i Comuni che si trovano a gestire un bilancio che è ancora in alto mare, in una situazione di emergenza che non dà certezze a nessuno. Per una sera da individuare dal 15 al 20 maggio Firenze, Livorno e speriamo anche tanti altri Comuni potrebbero simbolicamente decidere di spegnere l’illuminazione pubblica. Con Nardella ci sentiamo spesso e in una delle nostre ultime telefonate abbiamo parlato proprio dell’idea di spegnere le luci. Un’idea che ci trova concordi per cercare di dare un segnale al Governo sulla grave problematica dei bilanci municipali».