Il Covid non ferma le fiaccole. La sera della Vigilia un unico grande fuoco in piazza Grande

Il Coronavirus non ferma la tradizionale fiaccolata della vigilia di Natale ad Abbadia San Salvatore (Siena). «Non c’è riuscita la guerra, non ce la farà neppure l’emergenza sanitaria: il fuoco delle ‘Fiaccole’ di Abbadia San Salvatore nel Monte Amiata non si spenge», spiega una nota dell’amministrazione comunale.

Un’unica grande fiaccola Una delle più antiche tradizioni d’Italia legate al Natale sarà tuttavia in forma diversa rispetto al consueto, «da alcuni giorni i fiaccolai del paese sono a lavoro per costruire in maniera collettiva l’unica grande Fiaccola con cui Abbadia illuminerà il Natale 2020 – sottolinea la nota -; il prossimo 24 dicembre, ad accenderla in una piazza Grande straordinariamente deserta, saranno il sindaco Fabrizio Tondi, il vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza Stefano Manetti e tutti i capi fiaccola del paese, testimoni e rappresentanti dell’intera popolazione badenga».