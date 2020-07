Maltempo. Danni del luglio 2019, un milione di euro per le aziende extra-agricole di Arezzo e Siena

Ammonta a oltre 1 milione di euro il contributo messo a disposizione delle imprese extra-agricole delle province di Arezzo e Siena danneggiate dagli eventi meteorologici del 27 e 28 luglio 2019. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Enrico Rossi in qualità di commissario delegato, nominato dal Capo del dipartimento della Protezione civile nazionale per fronteggiare l’emergenza. L’ordinanza approva le modalità con cui viene riconosciuto ed erogato il contributo e l’elenco delle attività economiche che vi possono accedere.

Fino ad un massimo di 20mila euro Il contributo, spiega una nota, che è finalizzato al recupero dell’immediata ripresa delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dai danni, verrà erogato alle 76 imprese che hanno presentato domanda di contributo secondo le modalità previste. La somma non potrà superare i 20mila euro ed è destinata al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile sede dell’attività, al ripristino dei danni ad aree e fondi esterni e alle pertinenze soltanto se direttamente funzionali all’immediata ripresa della capacità produttiva. Inoltre anche per il ripristino o sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti, per l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili e per il ripristino o sostituzione di arredi, di locali ristoro e di elettrodomestici indispensabili per legge. Qualora la realizzazione degli interventi non sia sufficiente a garantire il ripristino, il contributo (sempre fino ad un massimo di 20 mila euro) può essere riconosciuto per far fronte agli oneri di noleggio di strutture prefabbricate.