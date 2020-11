Nuove opportunità di lavoro. Amazon apre il deposito di smistamento a Pisa, in vista nuove assunzioni

Amazon espande la sua rete logistica con l’apertura del nuovo deposito di smistamento di Pisa, in località Montacchiello, alimentato da energia rinnovabile. La nuova struttura, spiega un comunicato dell’azienda, «consentirà ad Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica, garantendo consegne più veloci ai clienti, in particolare residenti nelle province di Pisa, Livorno e Lucca. Il nuovo deposito di smistamento, che ha una superficie di oltre 10.000 metri quadrati, creerà nei prossimi anni circa 30 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino».

Alimentatore, il primo pacco consegnato Inoltre, è previsto che i fornitori di servizi di consegna di Amazon assumano oltre 70 autisti a tempo indeterminato che ritireranno gli ordini dal deposito e li consegneranno ai clienti finali in Toscana. Il primo prodotto consegnato dal deposito di Pisa è stato un un alimentatore per sistemi di mining e server.