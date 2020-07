Spettacolo sotto casa. Musica, teatro e circo nei cortili e nelle piazze dei quartieri

Oltre un mese di musica, teatro e circo contemporaneo a Firenze, con inizio domani e termine il 12 agosto, in tutti i quartieri della città: uno spettacolo dal vivo che riparte dai cortili e dalle piazze di tutti i quartieri del capoluogo toscano. E’ la rassegna ‘Fuori Centro – Racconti urbani’, un progetto di ‘Aria network culturale’ con ‘Cirk Fantastik!’, ‘Fabbrica dei racconti e della memoria’ e ‘Asd giocolieri e Dintorni’, vincitore di un bando di Fondazione Cr Firenze con il sostegno di Casa spa.

Il programma A dar inizio alla rassegna, patrocinata dai Comuni di Firenze e Scandicci, sarà il ‘Teatro viaggiante’ con ‘La famiglia Mirabella’ (7/7 in via della Funga e 8/7 in piazza Istria), versioni contemporanee del circo di altri tempi. Tra gli spettacoli anche quello di Lapo Botteri con ‘Cabaret contemporaneo del terzo millennio’ (11/7 in piazzetta di Rocca Tedalda e 30/7 in via Carlo del Prete), mentre giochi d’acqua e palloncini sono gli ingredienti principali del ‘Baloon show’ di Giulivo Clown (29/7 in piazza Istria).

Il coinvolgimento delle persone «Abbiamo condiviso e costruito insieme questo progetto di inclusione sociale – ha spiegato il presidente di Casa spa Luca Talluri – utilizzando la cultura. Infatti ospitare una rassegna che porta negli spazi comuni delle case popolari spettacoli circensi, musica e teatri ai quali gli inquilini potranno assistere durante l’estate, ma soprattutto interagire e partecipare, è un’operazione di inclusione sociale». «E’ una iniziativa che parte da lontano – ha affermato l’assessore alla Casa di Palazzo Vecchio Andrea Vannucci -. L’idea forte è di coinvolgere le persone attraverso arti di immediata comprensione, di spontanea partecipazione, nei luoghi che normalmente non vivono questo tipo di esperienze, di avventure». Il direttore generale di Fondazione Cr Firenze Gabriele Gori ha sottolineato che la «Fondazione crede nell’idea di portare l’arte sotto casa, e in particolare di portarla a chi abita nelle nostre periferie».