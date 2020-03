Il tutorial del sindaco. Coronavirus, Vivarelli Colonna spiega come fare una mascherina con la carta da forno

Un video tutorial su come realizzare mascherine con la carta forno, per difendersi dal contagio da Coronavirus, è stato pubblicato sul proprio profilo Facebook dal sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Tre strumenti per una mascherina Il primo cittadino, nel tutorial, oltre alla carta da forno, utilizza alcuni elastici e una spillatrice. «Le mascherine non ci sono, ne servirebbero 300 mila in Italia – ha detto Vivarelli Colonna – e allora come fare? Ve lo spiego io. Ognuno di noi, con pochi strumenti e pochissimi centesimi, può farsi da solo un metodo tampone, che ovviamente non sostituisce il presidio medico chirurgico, per cercare di limitare la diffusione del virus». Poi, nel video si vede il primo cittadino mentre inizia a piegare la carta da forno e conclude la realizzazione. «Utilizzatela – chiude il video dopo averla indossata – è per la vostra salvaguardia e per quella degli altri».