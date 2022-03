FIRENZE – Farmaci e materiale di medicazione da una parte, persone che fuggono dalla guerra dall’altra. La missione delle Misericordie toscane, in partenza a breve, avrà una duplice valenza. Portare assistenza e aiutare chi cerca riparo dal conflitto.

Il primo convoglio sarà composto da 12 mezzi e da un veicolo di supporto logistico. Saranno trasportate merci per 35 quintali. Nei prossimi giorni saranno organizzate anche spedizioni di altri medicinali e di alimenti non deperibili, che vengono raccolti dalle singole Misericordie e trasportati a Firenze dai coordinamenti territoriali nel centro logistico allestito dalla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e dal Coordinamento Misericordie Area Fiorentina negli spazi messi a disposizione dalla Mercafir.

“Abbiamo risposto alle tante sollecitazioni che fin dall’inizio della guerra da tutti i territori della Toscana ci sono pervenute per aiutare il popolo ucraino – ha detto il presidente della Federazione regionale delle Misericordie, Alberto Corsinovi, che stamani si è recato negli spazi di Mercafir, insieme a una delegazione composta da rappresentanti locali e alcuni membri del consolato ucraino – .Siamo entrati in contatto con il Consolato ucraino di Firenze e con le comunità ucraine, anche religiose, presenti sul territorio e abbiamo deciso di essere il tramite di tanta generosità che la Toscana sta manifestando”.

Le Misericordie hanno anche rilanciato la richiesta di disponibilità per l’accoglienza di famiglie ucraine e per la messa a disposizione di appartamenti o strutture sul territorio regionale. Per offrire accoglienza è possibile contattare il numero verde della Sala operativa regionale delle Misericordie 800-927985.