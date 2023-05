SIENA – Il prossimo appuntamento è il 19 maggio. Quando i sindacati saranno ricevuti in Regione per affrontare la questione Paycare.

“Siamo in una fase di stallo”, ha ammesso Giuseppe Cesarano, segretario della Fim Cisl, che poi ha aggiunto: “Noi abbiamo risposte sia sulle politiche attive che sulle persone che vogliono lasciare l’azienda”. I lavoratori questa mattina sono scesi in strada per manifestare il malessere di una situazione che si protrae da tempo. Nel limbo ci sono una cinquantina di dipendenti, che a fine anno vedranno scadere il contratto di solidarietà. Una storia che si trascina da tempo, con comparsate, come quella del patron del Siena, Emiliano Montanari, che non hanno aiutato.

Più concreto l’impegno dell’imprenditore Emanuele Montomoli, che ha assunto uno dei lavoratori. In qualità di candidato sindaco, al pari di Fabio Pacciani e Nicoletta Fabio, ha rinnovato di persona la volontà di smuovere le acque.