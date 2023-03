FIRENZE – La Toscana sulla donazione di organi continua a fare scuola. La regione guida la classifica nazionale dei donatori su un milione di abitanti: 49.3.

A ruota l’Emilia Romagna, 46. All’ultimo posto, nel centro-nord, la Ligura con 13,2. I dati sono emersi a seguito di un’interrogazione in Consiglio regionale di Giovanni Pastorino (Linea Condivisa). “C’è una grande sensibilità da parte dei rianimatori e degli intensivisti in Liguria sul tema della donazione degli organi nel momento in cui un paziente va incontro a morte celebrale. È una facilitazione per tutti, anche per i congiunti, sapere che il soggetto in morte celebrale ha dato già il suo assenso a donare gli organi – ha sottolineato nella risposta l’assessore Angelo Gratarola -. Il 2022 non è stato un buon anno per le donazioni degli organi in Liguria, eravamo scesi a 14 donatori per milione nel 2020, anno del covid, risalendo a 23,5 nel 2021, ma nel 2022 siamo nuovamente scesi”.