CAPALBIO – Incidente mortale sulla statale Aurelia, poco prima dell’incrocio per Capalbio Scalo (Grosseto), in prossimità dell’autogrill.
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Lo scontro, avvenuto intorno alle 7.15, ha causato la morte di una donna e un ferito grave.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scontro frontale ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura finita fuori strada. Il tratto di strada non presenta barriere di separazione tra la corsia nord e quella sud, elemento che potrebbe aver contribuito alla dinamica dell’impatto.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, i carabinieri e la polizia municipale di Capalbio. Per il ferito in condizioni critiche è stato allertato l’elisoccorso Pegaso 1, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.
Il traffico sull’Aurelia è completamente bloccato in entrambe le direzioni, con deviazioni sulla viabilità alternativa. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause precise dello scontro.