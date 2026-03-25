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CAPALBIO – Incidente mortale sulla statale Aurelia, poco prima dell’incrocio per Capalbio Scalo (Grosseto), in prossimità dell’autogrill.

https://www.agenziaimpress.it/in-toscana-crescono-gli-incidenti-stradali-16-ma-si-muore-di-meno-69-le-strade-piu-pericolose-la1-e-laurelia/

Lo scontro, avvenuto intorno alle 7.15, ha causato la morte di una donna e un ferito grave.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo scontro frontale ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura finita fuori strada. Il tratto di strada non presenta barriere di separazione tra la corsia nord e quella sud, elemento che potrebbe aver contribuito alla dinamica dell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, i carabinieri e la polizia municipale di Capalbio. Per il ferito in condizioni critiche è stato allertato l’elisoccorso Pegaso 1, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.

Il traffico sull’Aurelia è completamente bloccato in entrambe le direzioni, con deviazioni sulla viabilità alternativa. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause precise dello scontro.

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