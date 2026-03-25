Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – La Fondazione Teatro della Toscana, che include il prestigioso Teatro della Pergola, ha ritirato il ricorso al Tar contro il Ministero della Cultura.

La decisione arriva dopo la positiva valutazione del progetto speciale “Scuola di Drammaturgia”, ideato e diretto da Stefano Massini, direttore artistico della Fondazione.

Il ritiro del ricorso, che opponeva da mesi il Consiglio di Amministrazione della Fondazione al Mic, mira a evitare tensioni sul sistema teatrale nazionale e a dissipare il clima di incertezza. “Un gesto di responsabilità condivisa”, spiega un comunicato, sostenuto dai soci della Fondazione: Comune di Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Pontedera e Fondazione CR Firenze. Tutti riconoscono nel progetto un’eccellenza nazionale e internazionale per il Teatro della Toscana.

L’iniziativa nasce dal successo della Scuola Popolare di Scrittura del 2025, che ha attirato migliaia di partecipanti trasversali nei teatri toscani. La nuova Scuola di Drammaturgia consolida questa esperienza in un percorso dedicato alla scrittura teatrale contemporanea, estendendosi oltre gli spazi tradizionali. L’obiettivo è creare un hub di formazione, confronto e apertura alla società, con attività pubbliche, corsi per scuole e interventi in contesti di fragilità sociale.

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, plaude al riconoscimento ministeriale: “Un passo importante per la Scuola di Drammaturgia. Il nostro teatro cresce grazie a Stefano Massini, in pubblico e qualità. Si apre una fase di sviluppo, con nuove collaborazioni col Mic, per consolidare l’eccellenza del Teatro della Toscana”.

Stefano Massini descrive il progetto come inclusivo: “Non una scuola elitaria con pochi eletti in aule isolate. È un insieme di iniziative per tutto il pubblico: anziani, deboli, giovanissimi. Vogliamo fare della Toscana il primo Centro Nazionale di Drammaturgia, stimolando la scrittura per la scena in tutta Italia”.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici