FIRENZE – Grandi interventi di restauro e riallestimento sono appena iniziati nei musei di Palazzo Pitti a Firenze, con un investimento complessivo superiore al milione di euro.

I lavori riguardano il primo piano, dove si trovano gli ambienti della Galleria Palatina, e il secondo piano, sede della Galleria d’Arte Moderna.

In Galleria Palatina, l’attenzione è concentrata sulle sale del Quartiere del Volterrano, l’ala del museo affacciata sul Giardino di Boboli, originariamente destinata agli appartamenti della granduchessa Vittoria della Rovere e poi trasformata in parte integrante del museo. Interessate al restauro sono anche le sale di Ulisse, dell’Educazione di Giove, di Giove, di Saturno e dell’Iliade.

I lavori saranno completi e includeranno la manutenzione di arredi lignei come i sontuosi tavoli con piani in marmo, la pulizia delle pareti affrescate e degli stucchi, il restauro dei lampadari antichi, la cura dei dipinti e il recupero delle stoffe e di alcuni arazzi. Già in corso sono le operazioni di smontaggio e pulitura dei parati nella Sala di Berenice e nella Sala delle Allegorie, nonché il restauro di tavoli, porte e finestre antiche decorate.

Al secondo piano, la Galleria d’Arte Moderna vedrà il restauro del Salone del Fiorino e della vicina sala della Musica, con la revisione di stucchi e affreschi. Tra i pezzi di mobilio in fase di restauro c’è anche un tavolo del 1807, noto per l’elegante base formata da tronchi, che si integra armoniosamente con i paesaggi naturalisti esposti nella stessa Galleria.

Il progetto, iniziato in questi giorni, si estenderà fino alla primavera del 2026, segnando una fase importante per la tutela e la valorizzazione di una delle regge più significative di Firenze, simbolo delle dinastie Medici, Asburgo-Lorena e Savoia. Sarà così possibile ammirare i tesori artistici e i fasti degli appartamenti reali, mantenendo intatta l’atmosfera storica e artistica di Palazzo Pitti.

