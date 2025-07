Tempo lettura: < 1 minuto

CORTONA Lorenzo Jovanotti è in viaggio con la sua amata bicicletta per raggiungere i laghi di Fusine, in Friuli Venezia Giulia, dove sabato 26 luglio prossimo terrà il suo unico concerto dell’estate 2025, ospite del festival No Borders Music Festival.

Per raggiungere la località al confine tra Italia, Austria e Slovenia, domenica scorsa è tornato in sella alla sua biciletta e, partito da Cortona, sta ora costeggiando l’Adriatico, dopo aver superato l’Appennino tosco emiliano e ragigunto Ravenna.

Tanti gli incontri occasionali durante il suo tragitto, le sorprese, i selfie con i fans che lo riconoscono e lo incitano.

“In viaggio verso il No borders music festival tra le montagne del Friuli dove sabato suoneremo per 5000 appassionati di bici che arriveranno da vicino e anche da lontano, come nel mio caso. Insieme a qualche amico che condivide la passione stiamo pedalando verso la meta. Ieri tappa di salite ma senza esagerare perché oggi ci aspettano 160 km nel caldo che c’è. Da Castrocaro andremo verso il @parcoddeltapo passando da Ravenna costeggiando l’Adriatico fino dalle parti di Chioggia. Cercheremo di stare sulla ciclabile e di goderci la strada e il paesaggio. Una pedalata alla volta, fino al cuore della musica! non vedo l’ora di ritrovare la mia band e di improvvisare un bel set per chi verrà a sentirci”, scrive sui Social.