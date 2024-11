SIENA – Venerdì 8 Novembre alle ore 17.00 si inaugura “KOSì il bene comune”, la terza mostra nel tempo tra artisti della Korea e di Siena, presso SPIN pinacoteca contemporanea c/o SanPaolo Invest private banker nel Palazzo Chigi Zondadari via Banchi di Sotto 46 a Siena.

In esposizione opere di 11 artisti coreani (Park Donghwa – Park Chi Ho – Park Sung Tae – Han Ju Yeon – Jeong Hyun Young – An Myoung Hwa – Yoon Ji Seon – Lee Chan Hyo – Lee In Hae – Lee Jin Kyoung – Lee Mal Yonge) ed 11 artisti senesi (Vittorio Fosi – Fabio Mazzieri – Alessandro Grazi – Franca Marini – Laura Tondi – Enzo Gambelli – Monica Peltrera – Beatrice Pulcinelli – Ines Gharbi – Massimo Stecchi – Veronica Finucci) che celebrano il bene come vera cosa in comune tra esseri umani pur in presenza di differenze di tradizione od espressive.

L’evento è presentato da Margherita Anselmi Zondadari ed a cura di Fabio Mazzieri, Park Sung Tae (Egg gallery, Doseong, Yeosu) e Jeong Sang Sin con la direzione artistica di Alessandro Grazi. Un ringraziamento a Seri Marcello Siena concessionaria Citroen e Isuzu per la collaborazione

Dichiarazione di Fabio Mazzieri: “KoSì il bene comune 2024″ è una nuova mostra per artisti coreani e italiani in una sede che si affaccia sulla Piazza del Campo. Quando ci incontriamo con persone amiche si stabiliscono empatia e nuove conoscenze. Quando si incontrano artisti si sommano oltre all’amicizia nuove tecniche artistiche e nuove poetiche. Le difficoltà vengono superate e le opere anche differenti si allineano sulle pareti dello spazio con un affaccio sulla bellissima piazza. Sono ormai anni che Siena e Corea si incontrano in nome dell’amicizia e dell’arte. In un contemporaneo di guerre spaventose gli artisti continuano a proporre differenti soluzioni artistiche. Noi vinceremo sempre insieme ai visitatori e alla Pace che auspichiamo”.