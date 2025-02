FIRENZE – Si chiama “Turismo sostenibile e valoriale: le buone pratiche di Città del Vino fra enoturismo e pianificazione” il convegno organizzato da INU – URBIT e Associazione Nazionale Città del Vino in programma a Firenze venerdì 8 novembre all’Innovation Center di Fondazione CR Sala Giuseppe Campos Venuti Lungarno Soderini 21 (dalle 14.30 alle 18.30).

Al centro della discussione le buone pratiche enoturistiche per destinazioni turistiche sostenibili. E ancora, valorizzazione e governo del territorio in relazione ad ambiente, cultura, comunità locale e patrimonio enogastronomico.

“Le città del vino rappresentano esempi virtuosi di interazione tra buone pratiche di pianificazione e gestione sostenibile del territorio. Nella settimana successiva ad Urbanpromo Firenze ospiterà il G7 Turismo. D’intesa con il Ministero del Turismo si è convenuto di affrontare l’esame delle interdipendenze tra governo del territorio e sviluppo turismo utili per consolidare la presenza del rilevante tema nel programma di Urbanpromo” sottolinea il Presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino Angelo Radica. L’appuntamento sarà anche l’occasione pe premiare la migliore pratica urbanistica delle Città del Vino come esempio di buona pratica di gestione del territorio.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali di Angelo Radica, Presidente Associazione Nazionale Città del Vino e Stefano Stanghellini, Presidente Onorario INU Istituto Nazionale di Urbanistica, Presidente Consiglio scientifico di URBIT, la presentazione di Valeria Lingua, Docente Dipartimento di Architettura Università di Firenze, Assessore alla Pianificazione strategica ed al Governo del territorio del Comune di San Gimignano Storia e prospettive del Piano Regolatore delle Città del Vino. Previsti gli interventi di Roberto Mascarucci, Professore di Urbanistica Università di Chieti – Pescara Turismo sostenibile e nuovi strumenti di Piano, Gennaro Giliberti, Responsabile Settore Produzioni Agricole, Vegetali e zootecniche. Promozione, sostegno agli investimenti delle Imprese Agricole e Agroalimentari Regione Toscana La promozione delle produzioni di qualità verso un turismo eno gastronomico sempre più sostenibile.

E ancora, Edoardo Prestanti, Sindaco di Carmignano e Coordinatore Città del Vino della Toscana Accessibilità, turismo e sostenibilità: la buona pratica di Carmignano, Maurizio d’Osualdo, ViceSindaco Corno di Rosazzo e Consigliere Ancv Delegato all’innovazione La Vendemmia Turistica Didattica in Friuli Venezia Giulia, Pierantonio Geronazzo, ViceSindaco Comune di Valdobbiadene con Delega alla Pianificazione del Territorio, al Paesaggio e all’Edilizia Il territorio come patrimonio e risorsa condivisa: i progetti Cammini, Strada dei bambini e Patto educativo di comunità. Infine, Sara Naldoni e Eleonora Giannini, Co-fondatrici e progettiste di UrbanLIFE spin off Università di Firenze Con.Ver.Si, il progetto “buona pratica” delle Valli di Siena Michele Angiolini, Sindaco di Montepulciano e Responsabile Turismo ANCI Toscana e Bruna Cairo, Direttore Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese Enoturismo fra sostenibilità, servizi ed area vasta: il caso della Valdichiana senese e del Comune di Montepulciano “Destinazione turistica sostenibile” con certificazione internazionale “Gstc – Global Sustainable Tourism Council”. Un progetto a cura di Iole Piscolla, giornalista e responsabile turismo e progetti Associazione Nazionale Città del Vino.