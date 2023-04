SIENA – «La proposta del Teatro della Toscana di pensare a un progetto per ‘La dolce ala della giovinezza’ è stato di grande stimolo. E, dopo un’attenta lettura, ho accettato, forte del fatto che avrei avuto la presenza nel cast di Elena Sofia Ricci, nel ruolo della protagonista. Come d’abitudine il mio lavoro comprende l’ambientazione e i vestiti».

Il regista Pier Luigi Pizzi racconta la sua commedia, sul palcoscenico dei Rinnovati martedì 18 aprile. Una pièce importante che cala il sipario in grande stile sulla stagione 2022 – ’23 dei Teatri di Siena.

«Tennessee Williams – continua Pinzi, anche scene e costumi – ha una straordinaria abilità a costruire personaggi femminili al limite del delirio, sul bordo dell’abisso. Alexandra del Lago, star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa, in fuga dall’insuccesso del suo ultimo film, cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò, Chance Wayne, giovane e bello, un attore fallito in cerca di rilancio. Torna nella sua città natale in Florida con Alexandra e vuole riprendersi quello che aveva lasciato nella sua giovinezza, Heavenly, il suo primo amore. Ma, perduto il suo unico bene, la gioventù, è destinato ad una triste fine».

Con Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni, nel cast Chiara Degani, Flavio Francucci, Giorgio Sales, Alberto Penna, Valentina Martone, Eros Pascale, Marco Fanizzi.

«Williams, da grande drammaturgo – conclude Pinzi -, stupisce sempre». Un gioco d’azzardo in cui nessuno sa cosa può accadere una volta innescate certe situazioni. Non resta che adeguarsi a questa sfida alla cieca, pericolosa e avvincente per tutti, in primis per gli spettatori.

Produzione Best Live – Fondazione Teatro della Toscana. Inizio spettacolo alle 21; si replica il 19 e il 20 aprile.

Prima della commedia ‘La dolce ala della giovinezza’ si va al Teatro dei Rinnovati il 14 aprile alle 21 per ‘The Brides International’; regia David Glass; con Silvia Bruni, Alessandra Fantoni, Margherita Fusi, Yuko Kawamoto, Korina Kokkali, Kate Kraay, Briony O’Callaghan, Simona Parravicini, Francois Testory; produzione compagnia Topi Dalmata, David Glass ensemble. Si replica il 15 e, alle 17, il 16 aprile.

www.teatridisiena.it