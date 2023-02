ROSIGNANO SOLVAY – Due nuovi imperdibili appuntamenti quelli che questa settimana la neonata Associazione Culturale Il canto della Balena organizza al Land’ho Bistrot di Rosignano Solvay.

Si parte giovedì 2 marzo ore 21,30 con Emanuele Bernardeschi e Chiara White in “Ti racconto il Notre Dame”, si prosegue domenica 5 marzo alle 18,30 con Ares Tavolazzi e Piero Frassi. Per I giovedì della Balena dunque un evento speciale, una serata dedicata al grande, fortunato e longevo Musical scritto e composto da Riccardo Cocciante “Notre Dame de Paris”. Uno spettacolo che ha girato il mondo, orgoglio italiano, raccontato da uno stimati protagonisti Emanuele Bernardeschi, splendido nel ruolo di Clopin.

Emanuele, con l’ausilio di Immagini, di una splendida scenografia, di trucchi e costumi, accompagnato dalla voce di Chiara White, nel ruolo di Esmeralda, ripercorreranno lo spettacolo, in una forma accattivante.

Mentre domenica per il ciclo #ilcantodipinto Le Balene in jazz daranno vita ai quadri del noto “Pittore dei Jazzisti” Claudio Calvetti, domenica 5 marzo ospite Ares Tavolazzi definito “il miglior jazzista italiano” da tutte le riviste specializzate di musica, jazz e non solo.

Il maestro Claudio Calvetti, dopo una mostra personale rappresentante i grandi nomi della Storia del Jazz e della Musica, ha realizzato una seconda collezione dedicata ai grandi musicisti contemporanei, tra questi anche Tavolazzi.

Ad accompagnare Ares Tavolazzi al basso elettrico un pianista noto e stimato da critica e pubblico Piero Frassi, insieme daranno vita alla pittura di Calvetti in una serata che si preannuncia magica.

Per entrambi gli eventi possibilità di prenotare i posti e la cena – Land’ho Bistrot Porto di Marina di Cala dei Medici Rosignano Solvay

tel: 0586769227