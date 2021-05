SAN QUIRICO D’ORCIA – Cestini artistici realizzati dai ragazzi delle scuole medie. L’installazione avverrà domani, sabato 22 maggio, al parco pubblico “Carlo Sorbellini”.

Riciclarte

Con il progetto “Riciclarte” prosegue la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la scuola secondaria di primo grado – con l’obiettivo di sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza alle tematiche ambientali e, in particolare, al ciclo dei rifiuti -, iniziata nel 2017 con il progetto “oltre lo schermo”, che aveva portato alla realizzazione di pannelli raffiguranti le icone del territorio, come schermatura dei cassonetti dei rifiuti. Il progetto ha previsto in una prima fase la realizzazione di bozzetti con scritte e disegni sul tema dei rifiuti da parte degli studenti di tutte le classi, 20 dei quali sono stati selezionati per la fase successiva, quindi l’esecuzione a tempera su secchi di latta zincata.

Sindaco Maramai: «Cestini opera della creatività dei nostri ragazzi»

«Il cestino per le ‘cartacce’ è un oggetto di arredo urbano che spesso si vuole rendere meno visibile – sottolinea il sindaco di San Quirico d’Orcia Danilo Maramai -; con questo progetto diventa così artistico, unico, un’opera della creatività dei nostri ragazzi, che, ci auguriamo, possa stimolare un cambiamento nell’atteggiamento collettivo nei confronti dei rifiuti, visti di solito più come scarti di cui disfarsi che come risorse da riciclare». Un ringraziamento da parte dell’amministrazione agli studenti e agli insegnanti «per l’impegno nel portare avanti questo nuovo progetto di educazione ambientale, nonostante le difficoltà dovute alla situazione della pandemia che abbiamo vissuto» conclude Maramai.