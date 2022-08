FIRENZE – Fondi in arrivo per i musei. La Toscana ha deliberato di destinare 1,6 milioni, suddivisi in due bandi, ai 127 istituti di rilevanza regionale e nazionale.

Si tratta di un intervento mirato a rispondere ai danni provocati dalla pandemia. Per i musei e gli ecomusei, l’importo complessivo è di un milione di euro. Con queste risorse, che costituiscono un contributo ordinario annuale previsto dalla normativa regionale, i musei possono svolgere azioni di mantenimento e sviluppo delle proprie attività, con l’obiettivo di migliorare la qualità della loro già qualificata offerta. Per i sistemi museali, lo strumento individuato dalla legge regionale per sostenere la cooperazione tra musei e per valorizzare le relazioni tra musei e territorio, l’importo complessivo a disposizione per il 2022 è di 600mila euro.

Il contributo è destinato a realizzare gli specifici progetti presentati dalle stesse strutture di rete, le quali erogano servizi ai musei aderenti ed alla collettività che ne fruisce. Tra i molti temi proposti nei progetti di questa annualità, emergono in particolare l’attenzione all’inclusività di pubblici con esigenze speciali, il cultural wellness, il coinvolgimento delle comunità nella vita dei musei, il miglioramento dei servizi in presenza e online.

I contributi in dettaglio ai link:

https://www.regione.toscana.it/-/musei-ecomusei-rilevanza-regionale-graduatoria-2022

https://www.regione.toscana.it/-/bando-sistemi-museali-della-toscana-graduatoria-2022