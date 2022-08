FIRENZE – Sono diventati un po’ come i consigli per difendersi dal caldo. Una serie di buone pratiche per rientrare nella routine al termine delle vacanze.

A fornirli l’Ordine degli psicologi della Toscana. Al primo posto il sonno: “Evitare di passare dalle 8-10 ore di sonno del periodo vacanziero alle 6-7 che ci si concede al rientro”. Poi la capacità di ritagliarsi uno spazio per sé stessi. Quindi, l’organizzazione delle giornate: “Pianificare la gestione della casa, così come dell’ufficio e dello studio, permette di non vivere un sovraccarico immediato di questioni da dover portare a termine, magari con apparente disordine, che genera poi maggiore ansia”. In quarta posizione, il mantenimento delle relazioni sociali, a seguire l’attività fisica e infine, la capacità di fissare degli obiettivi da raggiungere.

“L’estate 2022 – ha affermato Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana – ci ha permesso di riappropriarci del senso di libertà di movimento, di progettazione, di attività relazionali compromesse a causa dell’emergenza Covid. Ci ha consentito di scaricare le nostre tensioni e fatiche accumulate negli ultimi due anni anche per le restrizioni e i sacrifici, personali e familiari, legati alla pandemia. Si può presumere che quest’anno ripartiremo con un po’ più di energia nella ripresa delle nostre quotidiane attività.