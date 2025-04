Tempo lettura: 2 minuti

SCANSANO – La Regione Toscana ha espresso un parere negativo sul progetto di parco eolico proposto dal Gruppo Visconti Scansano srl nei comuni di Scansano e Magliano (Grosseto).

Il progetto prevede l’installazione di 11 aerogeneratori, ciascuno con una potenza di 7,2 MW, per una produzione annua di circa 221,76 GWh di energia elettrica. Le turbine avrebbero una lunghezza della pala di 84 metri e un’altezza complessiva di 200 metri.

Motivazioni del Parere Negativo

La decisione della Giunta regionale si basa su diverse criticità. I Comuni di Scansano e Magliano hanno espresso pareri sfavorevoli, mentre la Provincia di Grosseto ha segnalato ulteriori problemi. Inoltre, sono state evidenziate interferenze con le risorse idriche sia dal settore regionale forestazione che dall’Autorità idrica toscana e dall’Acquedotto del Fiora. L’istruttoria regionale ha rilevato potenziali impatti negativi sul paesaggio, sulle aree boscate, sulla tutela delle specie animali e vegetali delle aree naturali protette, sulla viabilità locale durante la fase di cantiere e sulla componente socio-economica, data la forte presenza di agriturismo nell’area.

Posizione della Regione Toscana

Il governatore Eugenio Giani ha sottolineato che la Toscana non è contraria all’energia eolica, ma ogni progetto deve essere attentamente valutato. In questo caso, l’attività istruttoria ha evidenziato impatti non sostenibili su paesaggio, biodiversità ed economia locale. La Regione sostiene l’energia verde, ma ritiene fondamentale uno sviluppo equilibrato che concili le fonti rinnovabili con la tutela del paesaggio.

Procedimenti Successivi

La Giunta regionale ha trasmesso il proprio parere negativo al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, insieme ai pareri degli altri soggetti coinvolti e agli studi che hanno motivato la decisione. Questo passaggio è parte del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale.

Contesto Regionale

La Maremma è attualmente interessata da numerosi progetti di parchi eolici, con nove impianti previsti nella zona, compreso quello di Scansano e Magliano. Questo ha suscitato un ampio dibattito sulla compatibilità tra sviluppo energetico e tutela ambientale e paesaggistica.

