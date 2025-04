Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Produzioni forestali innovative per migliorare la sostenibilità vivaistica.

E’ questo il tema al centro del convegno e workshop in programma venerdì 11 aprile a Pistoia, al Pistoia Nursey Campus – Vivai Vannucci (Via Bonellina, 116). Il via del convegno alle 10.30, mentre dalle 14.30 si svolgerà un workshop di approfondimento.

Durante il convegno saranno presentati i risultati del progetto VivaBio nato per l’introduzione di prodotti forestali biologici innovativi nella filiera vivaistica per il controllo dello sviluppo delle specie infestanti e per lo stimolo delle difese naturali delle piantine da vivaio.

Il via dei lavori con Antonio Orlandini, Azienda Agricola Forestale Orlandini; Emilio Resta, Vivai Vannucci; Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia; Marco Biagioni, assessore alla transizione ecologica del Comune di Prato. A seguire l’intervento di Fausta Fabbri, responsabile gestione delle misure Psr della Regione Toscana Innovazione in agricoltura. Il sistema Akis promosso dalla Regione Toscana.

Saranno poi illustrate le relazioni tecniche, con Andrea Miceli, DAGRI, Università di Firenze: “Un prototipo portatile di eco-infusore di tannino liquido: le opportunità per le imprese boschive”. Stefania Tegli, DAGRI, Università di Firenze: “Gestione dei boschi, economia circolare, valorizzazione aree marginali: il ruolo dei tannini di castagno nella salute delle piante in vivaio”. Daniele Sarri, DAGRI, Università di Firenze: “Criticità e opportunità nelle applicazioni di prodotti ecocompatibili per il controllo delle infestanti in vivaio”. Claudio Fagarazzi, DAGRI, Università di Firenze: “Effetti economici e ambientali potenzialmente indotti nel settore boschivo e vivaistico dallo sviluppo di filiere di produzione di tannino delocalizzate”.

Il workshop “Strategie per migliorare la sostenibilità e rafforzare la filiera vivaistica”, si apre con la relazione tecnica di Beatrice Carletti, Pro Plantis “Utilizzo di tannini di legno per il biocontrollo in vivaio”. La tavola rotonda vedrà la partecipazione di Antonio Sessa, Legambiente Pistoia; Enzo Gramigni, Vivai Vannucci; Raffaele Spinelli, CNR – IBE; Francesco Ferrini, presidente Distretto Vivaistico Ornamentale di Pistoia; Sandro Orlandini, Vicepresidente Cia Agricoltori Italiani Toscana; Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia; Marco Biagioni, assessore alla transizione ecologica del Comune di Prato.

In conclusione, dimostrazione in vivaio delle attività realizzate dal progetto VivaBio e illustrazione del prototipo portatile di ecoinfusione. Seguirà visita guidata al vivaio.

Il sito internet del progetto VivaBio: https://vivabio.ciatoscana.eu

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana – Sottomisura 16.2