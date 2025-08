Tempo lettura: < 1 minuto

MONTISI – La contrada della Torre con 36 punti, con il cavaliere Niccolò Paffetti in sella a Yuma, ha vinto la LV edizione della Giostra di Simone di Montisi (Siena).

La felicità del capitano di contrada Julian Lewenduski è stata tanta, il panno dipinto da Francesco Sedda e Renzo Regoli è tornato in contrada tra le urla di giubilo di tutto il popolo contradaiolo e dopo dieci anni, l’ultima nel 2015 vinta con Luca Veneri e con il Capitano Davide Monaci.

La classifica definitiva ha visto trionfare la contrada Torre con 36 punti, secondo posto per la contrada Castello con 24 punti, che aveva vinto la prova di sabato, e a pari merito con 12 le contrade Piazza e San Martino. Con questa vittoria la contrada Torre può aggiornare il suo albo d’oro con 12 vittorie, ma in testa c’è saldamente la contrada Piazza con 22, seguita dal Castello 14 e ultima San Martino 7 vittorie complessive.

A vincere il premio come migliori Sbandieratori e Tamburini è stata la contrada Torre con Dante Casini e Alessio Cecco – sbandieratori e Luca Stolli – tamburino. Il premio come miglior corteo storico è andato alla contrada San Martino.

A consegnare il panno alla contrada vincitrice il sindaco di Montalcino e senatore Silvio Franceschelli, che si è anche complimentato con l’organizzazione per l’ottima riuscita della manifestazione, ringraziando tutti quanti si sono adoperati per far sì che tutto funzionasse in maniera ottimale, dalle cene propiziatorie di sabato fino alla gara di domenica. Senso di comunità, aggregazione, divertimento e una buona dose di competizione hanno accompagnato il lungo periodo di festa.