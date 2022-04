FIRENZE – Approvato il bilancio 2021 di Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali di Pisa e Firenze.

Approvata anche la distribuzione di un dividendo complessivo di 7 milioni di euro, a valere su parte della riserva straordinaria, di importo unitario pari a 0,3761 euro per azione. Il dividendo sarà messo in pagamento il 25 maggio 2022, con stacco cedola il 23 maggio e record date il 24 maggio.

LA questione della distribuzione degli utili era stata, nei giorni scorsi, al centro di un’accesa discussione tra Pisa, Firenze, la Regione Toscana e, partiti politici e i sindacati.

Gli utili di Toscana Aeroporti dividono Firenze e Pisa. I sindacati: la regione voti contro

Nel 2021 sono stati 2,8 milioni i passeggeri complessivamente transitati presso gli scali di Firenze e Pisa, in aumento del 43% rispetto al 2020. I ricavi totali consolidati hanno registrato un incremento del 17,7%, passando da 50,9 milioni di euro del 2020 a 60 milioni di euro. L’Ebitda consolidato è tornato ad essere positivo per 6,5 milioni, rispetto al valore negativo di 801 mila euro del 2020. Il risultato netto di esercizio del gruppo si è attestato ad una perdita di 5,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto al valore negativo di 12,5 milioni di euro del 31 dicembre 2020.