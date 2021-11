FIRENZE – Il commissario della Lega Toscana Mario Lolini ha annunciato la nomina di cinque nuovi commissari provinciali. Si tratta di Federico Bussolin a Firenze, Elena Meini a Pisa, Marco Landi a Livorno, Filippo La Grassa a Prato e Paolo Salvini a Siena. Le scelte, ha spiegato, sono frutto di un lavoro di confronto iniziato al termine delle amministrative.

“Riportare ai vertici provinciali della Lega persone legate al territorio, ma soprattutto scelte di equilibrio nate da un confronto ampio, in cui non sono mancate divergenze iniziali di vedute, ma che ha permesso di smussare tutti gli angoli ed individuare le persone che abbiano la capacità di unire e non di dividere, in vista anche dei congressi cittadini e di sezione che si apriranno nelle prossime settimane”, il commenti di Lolini che spiega: “Alla base dei cambiamenti ci sono anche le recenti indicazioni del partito che prevedono l’incompatibilità tra parlamentari e commissario provinciale. Per questo ringrazio gli onorevoli Manfredi Potenti e Guglielmo Picchi e il senatore Manuel Vescovi, che hanno dato un importante contributo a Livorno, Siena e Prato. Così come è avvenuto a Firenze dove ho lasciato l’interim della Lega provinciale”.