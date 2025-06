Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Clic (Crescere Liberamente, Imparare Consapevolmente) – il nuovo progetto della Rete Documentaria Senese che ha l’obiettivo di favorire e promuovere il valore e il ruolo delle biblioteche come “bene comune e collettivo” di utilità culturale e sociale per migliorare la qualità della vita delle persone – promuove il 15 giugno a Chiusdino e il 22 giugno a Radicondoli due trekking guidati alla scoperta di luoghi insoliti della provincia, luoghi affascinanti, ricchi di storia e tesori nascosti.

L’itinerario del 15 giugno prevede visita guidata all’Abbazia di San Galgano, alla Rotonda di Montesiepi e a Chiusdino (dalle 10.30 alle 12.30). Il 22 giugno (dalle 18 alle 20) è invece in programma a Radicondoli la visita al borgo medievale affacciato sulle colline metallifere, ripercorrendo la sua storia e le tradizioni nella giornata conclusiva della Festa di San Giovanni (spostamenti con mezzi propri. Massimo 30 partecipanti. Attività riservata ai residenti in Toscana. La partecipazione è gratuita previa compilazione dell’apposito modulo di iscrizione che può essere ritirato/consegnato presso le biblioteche della Rete documentaria senese. Iscrizioni fino al 15 giugno).

IL PROGETTO – Coordinato dalla Biblioteca comunale degli Intronati di Siena con il sostegno di 32 Comuni senesi, il progetto si è classificato al secondo posto nel bando della Regione Toscana “Giovani e adulti in-formati. Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne” cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pr Fse+ 2021-2027, priorità 2 “Istruzione e formazione”, azione 2.f.10 – è partito nel mese di aprile e avrà durata 24 mesi, coinvolgendo 32 biblioteche su 33 e 12 archivi del Comune di Siena e di quelli della provincia di Siena.

I CORSI – Il progetto ha adottato un approccio integrato e multidisciplinare. Un focus particolare è posto sul superamento del divario digitale offrendo percorsi formativi personalizzati sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo digitale, attraverso attività introduttive e di supporto, sia per chi desidera approfondire le proprie competenze, stimolando la crescita professionale.

A Chiusi è stato avviato un corso di Informatica (fino al 30 giugno) finalizzato a far acquisire una solida conoscenza di base del personal computer, del sistema operativo Windows e delle tecniche di gestione dei documenti. Ed è attivo anche un corso online di Grafica Canva (fino al 24 giugno) per insegnare a padroneggiare lo strumento.

Il progetto Clic propone poi percorsi di educazione digitale alle famiglie, per un uso consapevole dei social media e il benessere familiare, e attività di formazione per lo sviluppo di competenze trasversali, fondamentali per la vita sociale e lavorativa. A Chianciano Terme (fino al 23 giugno) si va a lezione di “Digital Family” per acquisire consapevolezza sui rischi e le opportunità del mondo digitale, imparando sia a utilizzare le tecnologie in modo responsabile sia a proteggere i minori.

Rendere la formazione e la cultura accessibili a tutti è inoltre fondamentale e Clic offre a bibliotecari e docenti l’opportunità di apprendere strumenti pratici per promuovere l’inclusione. Ne è un esempio il corso svolto ad Abbadia San Salvatore, Montepulciano, Siena e Poggibonsi sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

Il progetto, della durata di due anni, proseguirà con incontri con autori, corsi di scrittura creativa, rassegne e momenti di formazione.

Per info sul programma https://redos.comune.siena.it/clic/

