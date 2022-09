CASERTA – Poco più di mille voti di scarto sono bastati alla toscana Letizia Giorgianni (FdI) per avere la meglio sul casertano Danilo Della Valle (M5S), suo principale competitor alla Camera nel collegio di Caserta (Campania 2).

Il collegio n. 2 (Caserta) aggrega 24 comuni della provincia di Caserta di cui interessa sostanzialmente il territorio attorno al capoluogo omonimo, nella parte centro meridionale della provincia.

Oltre a Caserta i centri con più residenti sono Marcianise, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere. Giorgianni per anni si è occupata della questione Banca Etruria, cercando di ottenere per i risparmiatori rimasti nella stretta il rimborso delle somme perdute come presidente dell’Associazione vittime del Salvabanche.