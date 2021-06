SAN GIMIGNANO – Una lettera anonima con minacce e insulti all’indirizzo dell’attuale governatore della Misericordia di San Gimignano e ex sindaco della città turrita Giacomo Bassi. A darne notizia è lo stesso Bassi sulla sua pagina Facebook.

Nella lettera si legge testualmente: «Ai rotto le palle con i negrxxxx di mxxx, per te finisce male». Bassi scrive sulla sua pagina Facebook: «Se qualcuno pensa di intimidirmi e di farmi recedere dai miei convincimenti etici si sbaglia di grosso…Piuttosto, caro scrittore, palesati e ne parliamo». La lettera è stata consegnata ai Carabinieri e sequestrata, dopo la denuncia contro ignoti.

Sindaco Marrucci: «Condanno l’atto intimidatorio, a San Gimignano non c’è spazio per odio e razzismo»

Un gesto subito condannato dall’attuale sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci che in una nota scrive: « Condanno con forza l’atto intimidatorio e esprimo massima solidarietà al nostro concittadino, nonché mio predecessore e attuale Governatore della Misericordia Giacomo Bassi, per il vile attacco a mezzo di una lettera anonima. E’ un attacco alla sua persona e a tutta la nostra collettività che ha fatto da sempre dei valori di integrazione e accoglienza due capisaldi di una comunità coesa e aperta. Non c’è spazio a San Gimignano per odio e razzismo, la nostra Città ha valori ben radicati di solidarietà, fratellanza e uguaglianza che non verranno mai meno. Ho chiamato Giacomo ed ho espresso tutta la mia solidarietà personale e quella della Amministrazione comunale».