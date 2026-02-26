Tempo lettura: 2 minuti

Ci sono la Berta maggiore, il Marangone dal ciuffo e un raro esemplare di Sciabica minore. Ma anche la Cannaiola di Jerdon, l Molosso di Cestoni e il Vespertillo. Sono alcune delle razze di uccelli che il Centro recupero fauna selvatica Cruma della Lipu ha curato nel corso del 2025 .

In totale sono stati 6.281 gli animali selvatici ricoverati. “Il numero più alto di sempre – dicono dal Centro – che testimonia l’impegno senza pari di una struttura punto di riferimento per la tutela della fauna in Toscana”.

Di questi oltre 3.000 animali sono stati consegnati direttamente da privati cittadini che avevano recuperato fortuitamente gli animali, feriti o bisognosi di cure. Per altri 2.400 esemplari sono stati invece i 130 volontari dell’associazione a soccorrerli direttamente, prevalentemente tra le province di Livorno e di Pisa. In un anno hanno superato le 25mila ore di cure, 5mila ore di soccorso e percorso oltre 46mila chilometri.

La stragrande maggioranza dei “pazienti” è rappresentata da uccelli (oltre 5.500 esemplari), mentre i mammiferi ricoverati sono stati circa 630. Sono state 115 le specie di uccelli prese in cura, con oltre 4.700 esemplari appartenenti a categorie particolarmente protette. Tra queste la rarissima, la Berta maggiore e, per la prima volta in Italia, un esemplare di Sciabica minore.

Non meno importante il lavoro sui mammiferi, con la gestione di 22 specie, incluse sei diverse specie di pipistrelli, come il raro Molosso di Cestoni e il Vespertilio smarginato.

ll Centro Recupero Uccelli Marini e Acquatici di Livorno, noto come Cruma, è a tutt’oggi unico nel suo genere in Italia, essendo specializzato nella cura, riabilitazione e rilascio di uccelli marini e acquatici. Per lo più si tratta di animali colpiti da varie forme di inquinamento, dall’uscita prematura dal nido/tana, dal trauma da impatto e debilitazione.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici