ISOLA DEL GIGLIO – Maggiori controlli allo scalo marittimo da e per l’Isola del Giglio (Grosseto), inclusa l’Isola di Giannutri, durante il periodo pasquale. E’ quanto deciso nel corso del Comitato operativo Comunale convocato dal sindaco Sergio Ortelli per fare il punto in previsione del periodo della Pasqua, durante il quale si aspettano flussi di persone provenienti dal continente, e per decidere in merito ai collegamenti marittimi considerando i divieti di mobilità sanciti dalle recenti disposizioni.

Controlli attenti, puntuali e continui

Visti i divieti previsti nell’ultimo decreto legge anti-Covid circa gli spostamenti nel periodo dal 15 marzo al 6 aprile e l’ordinanza del presidente della Toscana sulle seconde case, spiega una nota, «si consiglia di prestare la massima attenzione alle disposizioni perché i controlli saranno attenti, puntuali e continui su tutte le tratte delle due isole, Giannutri compresa. Non escludendo controlli a campione per le persone già presenti sulle due isole” e non ci saranno sconti per nessuno, chi verrà sorpreso senza una giustificazione valida rischierà una multa da 400 a 3.000 euro e, nei casi più gravi, la denuncia penale».