FORTE DEI MARMI – Due amici, due artisti diversi e complementari. Per la prima volta sul palco insieme, Giorgio Panariello e Marco Masini si preparano ad andare in tournée con lo spettacolo “Panariello vs Masini. Lo strano incontro”.

Al via dal 12 luglio a Bologna, il tour fa tappa a Forte dei Marmi, a Villa Bertelli, il 9 agosto. Prevendite aperte su Ticketone. Data a cura di LEG Live Emotion Group.

Panariello vs Masini, lo strano incontro fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia.