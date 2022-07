MONTEPULCIANO – C’è un nuovo vescovo in città. Augusto Paolo Lojudice, dopo Siena, assumerà la guida della diocesi di Montepulciano – Chiusi – Pienza.

Le due realtà restano però distinte e questo esclude un timore che si era diffuso in Valdichiana. Al punto che i sindaci tempo fa avevano scritto una lettera per convincere il precedente vescovo, Stefano Manetti, a rimanere.

“Ringrazio il Santo Padre per avere voluto, ancora una volta, accordarmi la sua fiducia – ha spiegato il card. Lojudice – affidandomi questo nuovo servizio per la Chiesa di Montepulciano -Chiusi – Pienza che avrò la gioia di incontrare in occasione del mio ingresso in diocesi il prossimo 3 settembre”.