LUCCA – Lucca conquista le pagine del Times, uno dei quotidiani più autorevoli e diffusi al mondo. Nel lungo reportage dal titolo “The crow-free Tuscany city break that’s not Florence, Siena or Pisa” (“Una vacanza in Toscana senza folla, che non è Firenze, Siena o Pisa”), il giornalista Mike MacEacheran descrive la città come la meta ideale per vivere una Toscana autentica, lontana dai circuiti più battuti e capace di offrire emozioni vere a ritmo lento.

L’articolo, già disponibile online e presente sulla versione cartacea di domenica, è un autentico omaggio a Lucca e al suo fascino discreto. L’inviato del prestigioso quotidiano britannico – il più antico del Regno Unito – racconta la città come un luogo di cui è facile innamorarsi, già preannunciando il suo entusiasmo in un post su Instagram pubblicato “a caldo” dopo tre giorni di visita, durante i quali ha elogiato le bellezze, il ritmo rilassato e la straordinaria offerta gastronomica del territorio.

Nel suo reportage, MacEacheran invita i lettori a trascorrere almeno tre giorni a Lucca, scoprendone i simboli iconici: le Mura rinascimentali, la Torre Guinigi, piazza dell’Anfiteatro e le architetture medievali perfettamente conservate. Un itinerario che abbraccia anche il grande patrimonio musicale, la cattedrale di San Martino e quell’atmosfera accogliente, avvolgente e romantica che ha conquistato grandi registi come Jane Campion e Peter Greenaway, oltre a numerose produzioni cinematografiche e televisive.

Il pezzo si trasforma in una sorta di diario di viaggio, nel quale il giornalista racconta le botteghe storiche visitate, le degustazioni di tipicità lucchesi – dal buccellato ai vini locali – e le strutture dove ha soggiornato e pranzato. Un autentico spot per la città, protagonista sulle pagine di un quotidiano con una tiratura di oltre 500mila copie e più di 11 milioni di lettori nel mondo anglofono, dal Regno Unito al Canada, fino all’Australia.

Il press tour è stato promosso da Toscana Promozione Turistica, con il supporto dell’Ufficio Turismo del Comune di Lucca e la collaborazione di Confcommercio.

«Il Times è un riferimento mondiale per l’editoria e il giornalismo – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini – e vedere Lucca protagonista di un approfondimento così accurato e appassionato sulle sue pagine ci riempie di orgoglio. È il segno concreto della forza attrattiva della nostra città e dell’efficacia del lavoro svolto. Voglio sottolineare in particolare l’impegno dell’Ufficio Turismo del Comune, che con professionalità e visione porta avanti un costante lavoro di promozione del territorio e di relazione con i media nazionali e internazionali che ha già portato innumerevoli riscontri e soddisfazioni. Questo nuovo risultato dimostra come la sinergia e la cura dei dettagli possano generare ricadute di grande valore per la nostra comunità e per l’immagine di Lucca nel mondo».