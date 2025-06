Tempo lettura: 2 minuti

LUCCA – In vista dei concerti del cartellone del Lucca Summer Festival 2025, l’amministrazione comunale di Lucca ritiene opportuno fornire per tempo ai cittadini tutte le indicazioni necessarie per accedere alle aree soggette a interdizione durante gli spettacoli. Si tratta in questo caso di accessi pedonali, quindi non inerenti ai veicoli a motore o accessi ai parcheggi privati.

L’accesso pedonale sarà infatti consentito esclusivamente a coloro che ne hanno effettivo diritto, ovvero i proprietari di immobili, i domiciliati e gli affittuari (con esclusione dei residenti, per i quali l’inserimento in lista avviene automaticamente), gli ospiti di strutture ricettive e locazioni turistiche situate all’interno delle aree interessate, nonché i lavoratori di attività che ricadono nella stessa zona.

Chi rientra in queste categorie dovrà compilare un apposito modulo, disponibile nella homepage del sito del Comune di Lucca (www.comune.lucca.it), e inviarlo esclusivamente per email all’indirizzo sportelloeventi@vivilucca.org. È importante allegare anche una copia di un documento di identità in corso di validità. Le richieste dovranno pervenire almeno due giorni prima del concerto. Non saranno accettate richieste consegnate a mano o inviate con modalità diverse da quella indicata, in quanto è necessario che resti tracciabilità dell’invio.

I nominativi validati verranno inseriti in apposite liste che saranno consegnate all’organizzazione del Lucca Summer Festival e agli addetti al controllo dei varchi di accesso. Si precisa che non verranno distribuiti pass: l’accesso avverrà esclusivamente a piedi e solo dopo verifica del nominativo all’ingresso predisposto, che sarà situato accanto al bar Stella Polare in Piazza Napoleone.

È importante ricordare che potranno accedere solo le persone che hanno effettivo titolo per farlo. Non saranno autorizzati ingressi di amici, parenti o conoscenti che non rientrano tra le categorie ammesse, anche se diretti presso abitazioni o attività situate all’interno delle aree interdette. Chi non ha diritto all’accesso durante la chiusura potrà eventualmente entrare prima dell’orario di interdizione stabilito dagli organizzatori (variabile a seconda del concerto) e uscire al termine dell’evento.

