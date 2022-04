LUCCA – Presentazione ufficiale per l’edizione 2022 del Lucca Summer Festival, l’edizione della ripresa dopo il lungo, lunghissimo stop, dovuto alla pandemia da Covid-19 che ha fatto saltare due anni di seguito la manifestazione lucchese.

La D’Alessandro e Galli – che organizza il Festival – ha presentato il cartellone con un’ulteriore sorpresa, dopo gli annunci, concerto dopo concerto, che hanno ‘costellato’ i mesi scorsi, tra conferme di live saltati per la pandemia e novità che si sono via via aggiunte.

La sorpresa è il concerto di Zucchero sugli spalti delle Mura il 20 luglio, mentre sono confermate le altre date, a partire dall’ormai atteso da due anni concerto di Nick Mason’s Saucerful of Secrets del 25 giugno.

La manifestazione, dunque, torna prepotentemente sul palcoscenico regionale, ma non solo: i live del Lucca Summer Festival, infatti, sono, da sempre, un ottimo polo attrattivo per turisti da ogni parte d’Italia e del mondo, in quanto visti come occasione per una tappa tutta toscana di una vacanza. Lo sono a tal punto da aver indotto l’Imt – l’Istituto di alta formazione che ha sede a Lucca – a effettuare uno studio specifico proprio sui flussi turistici legati a questa manifestazione.

Ma quelle che saranno le ricadute sul territorio lo sapremo, in definitiva, a bilancio del Summer. Adesso è il momento di un cartellone che va a coprire veramente ogni tipo di musica e ogni gusto.

La location, tranne che per qualche eccezione, è quella tradizionale piazza Napoleone. Dopo il concerto del leggendario batterista e co-fondatore dei Pink Floyd, si prosegue, infatti, con la musica italiana d’autore, quella di Paolo Conte (26 giugno), mentre il 1° luglio è la volta di Caparezza e del suo nuovo lavoro ‘Exuvia’ e il 6 luglio, il palco lucchese ospiterà due ‘numeri uno’: i Kasabian – che tornano a Lucca dopo il successo riscosso nel 2017 e l’ex Oasis, Liam Gallagher.

Si prosegue l’8 luglio con i Twenty One Pilots, giovane duo americano, già riconosciuto come una delle realtà più interessanti in circolazione, mentre il 9 segna il ritorno a Lucca di John Legend e il 10 vede nuovamente protagonista la musica italiana d’autore, quella di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, impegnati, quest’anno, in un tour che li mette nuovamente insieme dopo un inizio di carriera che li ha accomunati, per poi separarsi e percorrere strade artisticamente molto diverse.

Grande attesa per il concerto del 14 luglio che vede esibirsi in piazza Napoleone il frontman dei Led Zeppelin, Robert Plant, assieme a Alisson Krauss: i due artisti avevano collaborato diversi anni fa, per poi perdersi di vista, ma, lo scorso anno, hanno nuovamente messo insieme le loro sensibilità artistiche e hanno pubblicato un album ‘Raise the Roof’, che ha riscosso grande consenso sia tra i fan dei due artisti, che dalla critica. Ma la serata riserva un’altra ‘chicca’ che è la presenza, in apertura, di una voce femminile tra le più importanti che vi sono in Italia, e, cioè, quella di Carmen Consoli.

Non poteva mancare la tappa del «tour d’addio» dei Litfiba che saranno a Lucca il 15 luglio con il loro potente rock, mentre il 16 si fa un salto di genere musicale, andando verso le tendenze più contemporanee del rap di Marracash che, quest’estate, porta in tour il nuovo album ‘Noi, loro, gli altri’, mentre il giorno successivo, il 17, protagonista sarà il blues di Ben Harper & The Innocent Criminals.

Prima data sugli spalti delle Mura è quella del 20 luglio – quella annunciata oggi – di Zucchero, ‘amico’ da sempre della manifestazione lucchese dove è stato più volte protagonista di concerti sempre travolgenti, mentre il 21 luglio toccherà al fenomeno del momento, Blanco: inizialmente il concerto del vincitore del Festival di Sanremo di quest’anno era previsto in piazza Napoleone, ma, visto che i biglietti erano andati esauriti in pochissime ore, Mimmo D’Alessandro è riuscito ad ottenere l’autorizzazione per il palco sotto le Mura – dove si sono esibiti, Rolling Stones, Elton John, o Roger Waters – e trasferire in questa decisamente più capiente location il live dell’idolo delle ragazzine.

E, sempre sotto le Mura, si esibirà anche Justin Bieber – altro idolo delle teenagers – il 31 luglio per quella che è l’ultima data del Lucca Summer Festival 2022 e che vedrà protagonisti anche Rkomi e Mara Sattei che apriranno il concerto della popstar internazionale.

In mezzo, però, c’è ancora un altro concerto, certamente diverso anche come pubblico: è quello di Brunori Sas in programma il 24 luglio in piazza Napoleone. ,

Anche quest’anno, insomma, l’offerta del Lucca Summer Festival va ad abbracciare ogni tipo di pubblico: da quello che ama la musica d’autore – italiana o straniera che sia – a quella che ama generi come il blues o il soul, ma anche musica più giovane, da quella più autoriale come il rap di Marracash a quella veramente pop di Blanco.

I biglietti sono già tutti in vendita sui normali circuiti di vendita e sul sito della D’Alessandro e Galli.