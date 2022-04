PIOMBINO – “A detta del ministro una decisione definitiva in merito al posizionamento del rigassificatore non è ancora stata presa e dipende dai rilievi tecnici in corso da parte di Snam ma, assicura, terranno conto anche delle necessità dei territori”.

Lo scrive sui social il sindaco di Piombino (Livorno), Francesco Ferrari, spiegando di aver incontrato oggi il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani insieme ai parlamentari di FdI Francesco Lollobrigida e Riccardo Zucconi.

I tre hanno esposto a Cingolani, spiega Ferrari, le criticità che il rigassificatore “causerebbe alla diversificazione e al rilancio economico e turistico della città”, e anche “quanto danneggerebbe l’immagine di un territorio che sta faticosamente cercando di riscattarsi dopo anni di profonda crisi industriale. In questa occasione abbiamo voluto esporre al Ministro quanto la città abbia invece bisogno di attenzione sul tema delle bonifiche e su tutte quelle necessità che abbiamo condensato nel nostro Patto per Piombino che, nell’occasione, gli abbiamo consegnato. Lo scopo è quello di fare della nostra città un polo sperimentale di transizione ecologica attraverso un intervento serio e organico volto alla riqualificazione ambientale”.

