SINALUNGA – Si alza di nuovo il sipario sulla stagione di prosa del Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga, martedì 18 gennaio alle ore 21:00. Sul palco del teatro in Via San Martino salirà Lucia Mascino, l’attrice marchigiana che oltre alla sua intensa e pluripremiata attività teatrale, vanta la partecipazione alle fortunate serie televisive “I Delitti del BarLume” e “Suburra”.

Lo spettacolo in scena si intitola “Smarrimento” ed è scritto e diretto da una delle più importanti drammaturghe italiane contemporanee, Lucia Calamaro, vincitrice di tre premi UBU e del premio Hystrio nel 2019.

Lo spettacolo

Lo spettacolo è incentrato su una scrittrice in crisi, alle prese con i suoi personaggi e i tanti incipit a cui non riesce a dare seguito: delicata, sensibile, attenta a ogni sfumatura, la scrittrice si muove tra i soggetti dei suoi potenziali romanzi che risvegliano le tante questioni esistenziali e professionali sospese. E in questo smarrimento, che si fa ragionamento comico sull’esistenza, la protagonista riscopre la sua indomabile spinta creativa. Smarrirsi, per poi ritrovarsi più forti e sicuri. Un dichiarato elogio all’atto del cominciare, al momento della svolta dopo il quale niente sarà più come prima, perché, come sosteneva Cesare Pavese, “l’unica gioia al mondo è cominciare”.